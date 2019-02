Venezuelas Präsident Maduro will keine humanitäre Hilfe für seine Bevölkerung ins Land lassen. Mehrere Menschen sind bereits an den Grenzen gestorben. US-Außenminister Pompeo spricht von einem "kranken Tyrannen" und droht Maßnahmen an.

Nun sei die Zeit zum Handeln gekommen, um dem verzweifelten Volk zu helfen, schrieb Pompeo per Twitter. Zudem bekräftigte er eine Warnung der Regierung in Washington: Wer sich der friedlichen Wiederherstellung der Demokratie in dem Land entgegenstelle, werde zur Rechenschaft gezogen. Zugleich verurteilte er das gewaltsame Vorgehen der venezolanischen Sicherheitskräfte an Grenzübergängen, über die Hilfsgüter aus dem Ausland in den südamerikanischen Krisenstaat gebracht werden sollten.



Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Guaido hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, in seinem Machtkampf mit Präsident Maduro "alle Optionen offenzuhalten". Die jüngsten Ereignisse in seinem Land würden ihn zu diesem Appell zwingen, schrieb er auf Twitter. Eine Aktion der Opposition, vor allem von den USA gespendete Hilfsgüter aus Kolumbien und Brasilien ins Land zu bringen, war auf massiven Widerstand der venezolanischen Sicherheitskräfte gestoßen. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und Hunderte verletzt.



Kolumbien ordnete die Rückkehr der Lastwagen mit Hilfslieferungen an. US-Außenminister Pompeo verurteilte die Gewalt. Zugleich kündigte er Maßnahmen zur Unterstützung der Demokratie in Venezuela an.



Staatschef Maduro verkündete unterdessen den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien. Den Schritt begründete er damit, dass das Nachbarland aktiv daran mitgewirkt habe, Hilfslieferungen nach Venezuela zu transportieren. In ihnen sieht Maduro einen Vorwand für eine Militärintervention der USA.