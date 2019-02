Für viele Menschen in Venezuela gilt der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó als Hoffnungsträger.

Diese Einschätzung äußerte der deutsche Leiter eines Altersheims in dem südamerikanischen Land, Jochen Frank, im Deutschlandfunk. Die alte Oppositionsriege habe sich in den jahrelangen Auseinandersetzungen verschlissen. Guaidó sei dagegegn ein frisches Gesicht und bisher wenig bekannt gewesen. Er sei fähig, die Massen zu mobilisieren, meinte Frank. Angst vor einem Bürgerkrieg hätten die Menschen in Venezuela nicht. Die Opposition besitze im Gegensatz zu den Regierungsgruppen keine Waffen. Ein Krieg könne deshalb nur von der Regierung ausgehen.



Der Alltag für die Bevölkerung ist nach seinen Schilderungen schwierig. Die Grundlebensmittel seien knapp, weil sie nicht mehr selbst produziert würden, sondern eingeführt werden müssten. Für die ärmeren Schichten würden die Waren vom Staat hoch subventioniert. Auf dem freien Markt seien die Preise inzwischen astronomisch. Alle fragten sich, wie man noch über die Runden kommen solle. Frank erläuerte, dass der staatlich festgesetzte Mindestlohn pro Monat umgerechnet bei 6 bis 7 Dollar liege. Eine Kiste mit 30 Eiern koste 4 Dollar, für ein Kilogramm Zucker müssten zwischen 2,50 und 3 Dollar gezahlt werden. "Das sehen Sie schon, wie eng das wird", so Frank.



Das vollständige Interview hören Sie in den "Informationen am Morgen".