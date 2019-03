Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó ist ungeachtet seiner drohenden Festnahme in sein Heimatland zurückgekehrt. Guaidó teilte auf Twitter mit, er betrete das Land als freier Bürger. Neben einer Gruppe von Anhängern des 35-Jährigen waren auch die Botschafter mehrerer EU-Länder anwesend, darunter auch der deutsche.

Rund 50 Staaten haben Guaidó als Übergangspräsidenten anerkannt. In Venezuela sind für heute neue Massenproteste gegen Präsident Maduro angekündigt. Guaidó will selbst daran teilnehmen. In den vergangenen Tagen hatte er in mehreren Nachbarstaaten für seinen Kurs geworben.



Guaidó hatte Venezuela trotz einer Ausreisesperre verlassen. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich zum Interimsstaatschef erklärt hat.