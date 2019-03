Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó hat zu neuen Protesten in seiner Heimat aufgerufen.

Er sagte in Ecuador, morgen und Dienstag sollten die Menschen auf die Straße gehen. Zugleich kündigte er an, nach Anschluss seines Ecuador-Besuchs nach Venezuela zurückzukehren. Dort droht ihm die Festnahme, weil er trotz eines Verbots das Land verlassen hatte. Gegen Guaidó läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich im Januar zum Übergangspräsidenten ernannt hatte. Von den USA und vielen europäischen Staaten wird er anerkannt.



Die Europäische Union warnte die Regierung in Caracas vor einer Festnahme Guaidós. Ein solcher Schritt bedeutete eine erhebliche Eskalation der Spannungen, erklärte die Außenbauftragte Mogherini in Brüssel.