In Venezuela hat der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó die Bevölkerung erneut zu einem landesweiten Protest aufgerufen.

Die Demonstrationen sollen morgen Nachmittag in Caracas beginnen. Heute hatte es in der Nähe der venezolanischen Hauptstadt eine Explosion in einem Elektrizitätswerk gegeben. Bereits seit Donnerstag sind weite Teile Venezuelas ohne Strom. Guaidó macht die Regierung dafür verantwortlich und spricht von jahrelanger Korruption und Misswirtschaft.