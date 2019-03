In Venezuela hat der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó für heute zu neuen Massenprotesten aufgerufen.

Die Menschen sollten mit so viel Kraft wie noch nie gegen das Regime auf die Straße gehen, forderte er. Die Regierung von Staatschef Maduro positionierte zahlreiche Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Caracas. Bereitschaftspolizisten blockierten Straßen und ließen regierungskritische Demonstranten nicht passieren. Medienberichten zufolge kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Beamte hätten zum Teil Pfefferspray eingesetzt.



Auch Maduro rief seine Anhänger zu einer Großkundgebung auf. Sie richtet sich seinen Worten nach gegen den Imperialismus. Maduro warf den USA vor, mit einem Cyberangriff den landesweiten Stromausfall verursacht zu haben.

Ursache für Stromausfall weiter unklar

Nach dem Blackout in Venezuela sind große Teile des Landes nach wie vor von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Oppostion wirft dem Präsidenten Missmanagement vor. Korrespondenten berichten von zum Teil chaotischen Zuständen auf den Straßen und in einigen Krankenhäusern. Telefon- und Internetverbindungen waren unterbrochen. In Wohnhäusern fiel die Trinkwasserversorgung aus, weil das Wasser mit Hilfe elektrischer Pumpen verteilt wird.



Immer wieder kommt es in Venezuela zu Ausfällen der Stromversorgung. Nach Angaben der Ärzteorganisation "Médicos por la Salud" sind zwischen November und Februar 79 Menschen in Hospitälern gestorben, weil der Strom ausgefallen war.



Bundesaußenminister Maas sprach sich dafür aus, dass die Europäische Union notfalls mit schärferen Sanktionen Einfluss auf den Machtkampf in Venezuela ausüben solle. Es sei wichtig, dass der internationale Druck hoch bleibe, sagte der SPD-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel". Die Unterstützung der EU für Guaidó sei "unumstößlich".



Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, wird Präsident Trump den brasilianischen Staatschef Bolsonaro am 19. März in der US-Hauptstadt empfangen. Bei den Gesprächen solle es auch um die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela gehen.