Der Vertreter des venezolanischen Oppositionsführers Guaidó in Deutschland, Gebauer, bittet die Bundesrepublik um Unterstützung.

Es gehe darum, die tiefe Krise der Diktatur in Venezuela zu lösen, sagte Gebauer im Deutschlandfunk ([Audio-Link|ondemand]). Die bisherige Regierung unterdrücke seit 21 Jahren das Volk. Präsident Maduro halte sich an der Macht, weil er die Menschen unterwerfe und mit Repressionen gegen Demonstranten vorgehe.



Die Bundesregierung erkennt Gebauer nicht als offiziellen Vertreter Venezuelas an. Guaidó hatte sich im Januar zum Übergangspräsidenten erklärt. Seitdem herrscht in dem südamerikanischen Land ein Machtkampf zwischen ihm und Maduro.