Der Vertreter des venezolanischen Oppositionsführers Guaidó in Deutschland, Gebauer, hat die Bundesrepublik um Unterstützung gebeten.

Es gehe darum, die von Machthaber Maduro ausgelöste tiefe Krise beizulegen, sagte Gebauer im Deutschlandfunk. Die bisherige Regierung unterdrücke seit 21 Jahren das Volk. Nur deshalb halte sich Maduro an der Macht. Obwohl Deutschland Guaidó als Übergangspräsidenten anerkannt hat, verfügt Gebauer über keinen offiziellen Status.



Seit Monaten herrscht in dem südamerikanischen Land ein Machtkampf. Die UNO sieht Belege für tausende außergerichtliche Hinrichtungen. In Genf wird heute ein Bericht vorlegt, der schwere Menschenrechtsverletzungen in Venezuela dokumentieren soll.