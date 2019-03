In Venezuela sollen Schulen und Geschäfte morgen wegen des Stromausfalls geschlossen bleiben.

Das gab der venezolanische Informationsminister Rodriguez in einer Fernsehansprache bekannt. Weil es in weiten Teilen des Landes seit Donnerstag keinen Strom gibt, will der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó den Notstand erklären lassen. Das soll über die Nationalversammlung geschehen. Das Parlament wird von der Opposition dominiert, wurde von Staatschef Maduro allerdings durch die Einrichtung einer regierungstreuen, sogenannten Verfassungsgebenden Versammlung entmachtet.



Maduro macht einen Hackerangriff durch die USA für den Stromausfall in Venezuela verantwortlich. Die Opposition spricht dagegen von fehlender Wartung der Infrastruktur, Korruption und Missmanagement.