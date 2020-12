Nach der Parlamentswahl in Venezuela hat Oppositionsführer Guaidó zu einer Volksabstimmung aufgerufen.

Guaidó erklärte, bis Samstag sollten sich die Bürger an der Befragung beteiligen. Darin bittet er um die Unterstützung der Bevölkerung, sein Mandat als Parlamentspräsident zu verlängern.



Bei der Parlamentswahl am Sonntag hatte Venezuelas sozialistischer Staatschef Maduro gewonnen und damit die Kontrolle über alle Institutionen des Landes wiedererlangt. Zahlreiche Venezolaner waren jedoch dem Aufruf der Opposition zum Boykott gefolgt, die Wahlbeteiligung lag bei nur 31 Prozent.



Im Gegensatz zu den USA und der EU bezeichnete Russland die Wahlen als transparent. Die EU hatte erklärt, sie erkenne das Ergebnis nicht als repräsentativ an. Die USA sehen nach eigenen Angaben Guaidó weiter als Interimspräsidenten.

