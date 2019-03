In Venezuela wird die Stromversorgung nur langsam wiederhergestellt.

In den letzten Tagen hatte es massive Ausfälle gegeben, wodurch auch Krankenhäuser lahmgelegt waren. Mehrere Menschen sollen deswegen gestorben sein. Der selbst ernannte Übergangspräsident Guaidó will in einer Sondersitzung der Nationalversammlung morgen den Notstand erklären lassen.



Nach Regierungsangaben läuft die Stromversorgung in einigen Teilen des Landes mittlerweile wieder. Präsident Maduro twitterte, aus den USA gesteuerte Hackerattacken hätten zum Zusammenbruch des Energienetzes geführt und die Reparatur erschwert. Man arbeite daran, in den kommenden Stunden wieder alle Regionen des Landes mit Strom zu versorgen.



Guaidó und die USA haben Maduros Vorwurf, das Netz sabotiert zu haben, als absurd zurückgewiesen. Sie sehen jahrelange Korruption und Missmanagement der Regierung als Grund für den Stromausfall.