In Venezuela sind sämtliche Häfen des Landes für Schiffe geschlossen worden.

Medienberichten zufolge erließ das Militär eine entsprechende Anweisung. Auch der Luftraum sei gesperrt worden. Mit der Blockade will die Regierung offenbar verhindern, dass US-Hilfslieferungen in das Land gelangen. Verteidigungsminister Padrino hatte unlängst erklärt, dass die Armee an allen Landesgrenzen im Alarmzustand sei. Die humanitäre Hilfe für Venezuela ist zu einem Teil des Machtkampfs zwischen Präsident Maduro und Palamentspräsident Guaidó geworden. Der Oppositionspolitiker und selbsternannte Übergangspräsident forderte die Regierung auf, bis Samstag die blockierte Hilfe ins Land zu lassen.