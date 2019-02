Russland und China haben mit einem Veto im UNO-Sicherheitsrat eine von den USA eingebrachte Venezuela-Resolution verhindert. Auch Südafrika stimmte dagegen. Neun Staaten votierten dafür, drei enthielten sich. In dem Text waren eine freie und faire Präsidentschaftswahl sowie ein Ende der Blockade von Hilfslieferungen gefordert worden.

Zuletzt hatte es gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben, weil die Armee die Lieferung von Hilfsgütern aus dem Ausland verhinderte. Ein alternativer Antrag Russlands fand im Sicherheitsrat mit nur vier Stimmen keine Mehrheit. Der Text betonte, dass die Regierung in Caracas für mögliche Hilfslieferungen zuständig sei.



Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Guaidó sagte während eines Besuchs in Brasilien, er werde am Wochenende oder am Montag in sein Heimatland zurückkehren. Dort droht ihm nach den Worten von Präsident Maduro die Festnahme. Morgen will Guaidó nach Paraguay reisen.