Venezuelas Präsident Maduro hat den bekannten Oppositionsführer Borges mit dem angeblichen Attentatsversuch auf ihn in Verbindung gebracht.

Aussagen von bereits festgenommenen Verdächtigen wiesen auf eine mögliche Verbindung zwischen Borges und dem Mordkomplott hin, sagte Maduro in einer Fernsehansprache. Borges lebt derzeit in Kolumbien im Exil. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.



Die verfassungsgebende Versammlung in Caracas will heute die Immunität von Oppositionspolitikern aufheben, die in den mutmaßlichen Anschlag verwickelt sein sollen. Nach Angaben der Regierung hatten Attentäter am Wochenende versucht, einen Bombenanschlag mit Drohnen auf Maduro zu verüben.



Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Falcón verlangte objektive und transparente Ermittlungen. Es dürfe keine Hexenjagd auf die Anführer der demokratischen Opposition geben.