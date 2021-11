Der Internationale Strafgerichtshof wird untersuchen, ob bei der Unterdrückung der Proteste gegen die Regierung Venezuelas im Jahr 2017 Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden.

Das teilten der Chefankläger des Tribunals, Khan und Venezuelas Staatschef Maduro in Caracas mit, wo beide eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit bei den Ermittlungen unterzeichneten. Khan betonte, er werde keine Einmischung in die Ermittlungen tolerieren. Maduro erklärte, sein Staat respektiere das Vorgehen. Bereits im Jahr 2018 hatte der in Den Haag ansässige Internationale Strafgerichtshof auf Drängen mehrerer lateinamerikanischer Staaten Vorermittlungen eingeleitet. Bei der gewaltsamen Unterdrückung von Protesten gegen die Regierung in Venezuela waren rund hundert Menschen ums Leben gekommen.



Bei den Vorwürfen geht es um Misshandlungen von inhaftierten Oppositionellen sowie eine Anwendung von Gewalt gegen Demonstranten, aber auch auf Seiten der Regierungsgegner.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.