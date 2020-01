In Venezuela geht der Machtkampf um das Parlament weiter.

Der selbsternannte Übergangspräsident und Oppositionsführer Guaidó wurde zum zweiten Mal als Parlamentspräsident vereidigt. Zuvor war er erneut von Sicherheitskräften am Zugang zum Parlamentsgebäude in Caracas gehindert worden. Während der Blockade ließ sich der Rivale von Guaidó, Parra, ebenfalls zum Parlamentspräsidenten wählen. Parra wird vom linksgerichteten Präsidenten Maduro unterstützt. Am vergangenen Sonntag hatten sich ähnliche Szenen abgespielt.



Im Machtkampf mit Maduro hatte sich Guaidó vor gut einem Jahr selbst zum Übergangspräsidenten Venezuelas ausgerufen. Er wird von mehr als 50 Staaten, darunter Deutschland, als Staatschef anerkannt.