Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó ist ungeachtet einer drohenden Festnahme in sein Heimatland zurückgekehrt. Am Flughafen Maiquetia wurde er von einer jubelnden Menge empfangen. Auch die Botschafter mehrerer EU-Länder waren anwesend, darunter der deutsche.

Rund 50 Staaten haben Guaidó als Übergangspräsidenten anerkannt. Nach seiner Ankunft machte er sich auf den Weg nach Caracas. Dort wird er von tausenden Anhängern erwartet. In Venezuela sind für heute neue Massenproteste gegen Präsident Maduro angekündigt. Guaidó will selbst daran teilnehmen. In den vergangenen Tagen hatte er in mehreren Nachbarstaaten für seinen Kurs geworben.



Guaidó hatte Venezuela trotz einer Ausreisesperre verlassen. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich zum Interimsstaatschef erklärt hat.