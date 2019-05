Vertreter von Opposition und Regierung aus Venezuela wollen ihre Verhandlungen in Norwegen über eine Beilegung des Konflikts fortsetzen.

Das teilte die Außenminsterin des skandinavischen Landes, Søreide, mit. Die Parteien hätten den Willen zur Weiterführung der Gespräche gezeigt, um eine Lösung entsprechend der Verfassung für Venezuela zu finden, sagte sie der Zeitung "El Nacional" aus Caracas. Über den Inhalt der Gespräche sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es weiter. Norwegen vermittelt in dem Streit. In Venezuela stehen sich Staatschef Maduro und der von vielen Ländern anerkannte Übergangspräsident Guaido in einem Machtkampf gegenüber.