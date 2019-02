Die Europäische Union und mehrere lateinamerikanische Staaten haben freie Wahlen in Venezuela gefordert.

Man unterstütze eine friedliche Krisenbewältigung durch eine transparente und glaubwürdige Präsidentschaftswahl, heißt es in einer Erklärung der internationalen Kontaktgruppe für Venezuela. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte nach dem ersten Treffen in Montevideo, die Lösung müsse aus dem venezolanischen Volk kommen. Eine internationale Initiative sei dennoch wichtig, um einen friedlichen und demokratischen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise zu begleiten.



In Venezuela liefern sich der selbsternannte Übergangs-Präsident Guaido und der kürzlich vereidigte Staatspräsident Maduro einen Machtkampf. Das Land leidet zudem unter einer massiven Wirtschaftskrise.