Die Europäische Union und mehrere lateinamerikanische Staaten haben freie Wahlen in Venezuela gefordert. Man unterstütze eine friedliche Krisenbewältigung durch transparente und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der internationalen Kontaktgruppe für Venezuela.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte nach dem ersten Treffen der Gruppe in Montevideo, die Lösung müsse aus dem venezolanischen Volk kommen. Eine internationale Initiative sei dennoch wichtig, um einen friedlichen und demokratischen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise zu begleiten.



Inzwischen hat sich Papst Franziskus dazu bereit erklärt, im Konflikt zwischen Staatschef Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó zu vermitteln, wenn beide Seiten dies wollten. Maduro hatte eine entsprechende Anfrage gestellt. Guaidó erklärte, das Kirchenoberhaupt könne helfen, eine Übergangsregierung einzusetzen. Einen Dialog mit Maduro schloss er aber aus.



An der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien sind unterdessen erste Lastwagen mit Hilfsgütern aus den USA angekommen. Übergangspräsident Guaidó hatte sie angefordert, weil es im Land an grundlegenden Waren fehle. Unklar ist, ob die Laster die Grenze passieren dürfen. Venezuelas Machthaber Maduro hatte den Transport abgelehnt, weil er befürchtete, die USA könnten einen Militäreinsatz vorbereiten. Er ließ deshalb eine Brücke an der Grenze sperren.