In der uruguayischen Hauptstadt Montevideo ist die europäisch-lateinamerikanische Kontaktgruppe für Venezuela zu ersten Gesprächen zusammengekommen.

Sie besteht aus Vertretern der Europäischen Union sowie von acht EU-Staaten - darunter Deutschland - und vier lateinamerikanischen Ländern. Ziel ist, vorgezogene Präsidentschaftswahlen in Venezuela zu erreichen, um die dortige Staatskrise zu beenden. Der venezolanische Staatschef Maduro hat dies bereits abgelehnt; er will lediglich das Parlament neu wählen lassen.



Die US-Armee erklärte unterdessen, sie sei darauf vorbereitet, die amerikanischen Botschaftsgebäude und deren Personal in Venezuela notfalls zu schützen. Ein Sprecher nannte aber keine Details.