Die Europäische Union hat die Regierung Venezuelas vor einer Festnahme von Oppositionsführer Guaidó gewarnt.

In Brüssel teilte die Außenbeauftragte Mogherini mit, jede Maßnahme, die die Freiheit, Sicherheit oder persönliche Integrität Guaidós gefährde, bedeutete eine erhebliche Eskalation der Spannungen. Zudem müsse mit einer entschiedenen Verurteilung eines solchen Schrittes durch die internationale Gemeinschaft gerechnet werden. Gegen Guaidó läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich am 23. Januar im Machtkampf mit Staatschef Maduro zum Übergangspräsidenten erklärt hatte. Wegen des Verfahrens hätte er Venezuela nicht verlassen dürfen.



Guaidó reist derzeit durch mehrere südamerikanische Länder und hat eine baldige Rückkehr in sein Heimatland angekündigt.