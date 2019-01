Die Außenminister von zwölf lateinamerikanischen Staaten und Kanada wollen die neue Amtszeit des venezolanischen Präsidenten Maduro nicht anerkennen.

Bei einem Treffen der sogenannten Lima-Gruppe sagte der peruanische Außenminister Popolizio, Maduro müsse die Macht an das Parlament zurückgeben, bis Neuwahlen abgehalten werden könnten. Ziel müsse die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela sein. Als einziges Land schloss sich Mexiko der Entscheidung der übrigen Staaten nicht an.



Der links-nationalistische Staatschef Maduro war im Mai wiedergewählt worden und soll am Donnerstag für eine zweite sechsjährige Amtszeit vereidigt werden. Die Opposition in Venezuela hatte die Wahl boykottiert, auch das Ausland verurteilte die Abstimmung als unfair.