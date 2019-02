Nach der gewaltsamen Blockade von Hilfslieferungen an den venezolanischen Grenzen wollen die Staaten der sogenannten Lima-Gruppe den Internationalen Strafgerichtshof einschalten.

Dieser solle die Weigerung von Präsident Maduro, ausländische Hilfe ins Land zu lassen, als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" ahnden, heißt es in einer Erklärung mehrerer südamerikanischer Staaten und Kanadas. Den Einsatz von Gewalt, um Maduró zum Rücktritt zu zwingen, lehnten sie allerdings ab. Die Venezolaner sollten selbst auf friedlichem Wege und im Rahmen ihrer Verfassung für den demokratischen Wandel sorgen.



An dem Treffen der Lima-Gruppe in Bogota hatten auch Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Guaidó sowie US-Vizepräsident Pence teilgenommen.