Bundesaußenminister Maas hat die Ausweisung des deutschen Botschafters aus Venezuela als "unverständliche Entscheidung" kritisiert. Die Maßnahme verschärfe die Lage und trage nicht zur Entspannung bei, teilte Maas über Twitter mit. Die venezolanische Regierung hatte Kriener zur unerwünschten Person erklärt.

Er habe sich in die inneren Angelegenheiten eingemischt und müsse das Land verlassen, teilte das venezolanische Außenministerium mit. Maas erklärte dazu, Botschafter Kriener werde nun zu Konsultationen nach Deutschland reisen. Die deutsche Unterstützung für den selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Guaido sei ungebrochen, schrieb der SPD-Politiker.



In Venezuela kämpfen Präsident Maduro und der selbsternannte Interims-Staatschef Guaidó um die Macht. Guaidó wird von Deutschland und zahlreichen anderen Staaten unterstützt. Botschafter Kriener war nach Medienberichten einer von vier Auslandsvertretern, die Guaidó am Montag nach einer Auslandreise am Flughafen von Caracas abholten, um zu verhindern, das er nach seiner Landung festgenommen wird.



"Wir wollen helfen und unterstützen, dass er sicher zurückkehrt", hatte Kriener im Fernsehsender NTN24 gesagt. Guaidós Rückkehr nach Venezuela sei "ein Schritt hin zu einem politischen und friedlichen Prozess zur Überwindung der Krise in Venezuela", twitterte die Deutsche Botschaft in Caracas. Guaidó bedankte sich später für die Unterstützung der Diplomaten.