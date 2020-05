Deutschland hat bei einer internationalen Geberkonferenz für venezolanische Flüchtlinge zusätzliche Gelder von mehr als 22 Millionen Euro angekündigt.

Rund 18 Millionen Euro seien für humanitäre Hilfe und vier Millionen für Entwicklungshilfe bestimmt, erklärte Außenminister Maas bei der online abgehaltenen Veranstaltung, an der 40 Länder und Organisationen ihre Teilnahme zugesagt hatten. Nach Angaben der UNO ist die venezolanische Flüchtlingskrise mit über fünf Millionen Menschen nach der syrischen die zweitgrößte weltweit.



Venezuela leidet seit Jahren unter einer Wirtschaftskrise. Zudem ist das Land in einen Machtkampf zwischen Präsident Maduro und Oppositionsführer Guaidó verstrickt. Guaidó wird von rund 60 Staaten offiziell anerkannt. Trotz des Drucks der USA hält sich Maduro weiter an der Macht. Er kann abgesehen von der Unterstützung des Militärs auch auf Russland, China und den Iran zählen.