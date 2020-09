Rund drei Monate vor der umstrittenen Parlamentswahl in Venezuela sind dort mehr als 100 inhaftierte Oppositionelle begnadigt worden.

Machthaber Maduro ließ die Politiker und Aktivisten per Dekret frei, wie ein Regierungssprecher in der Hauptstadt Caracas mitteilte. Er erklärte, Maduro wolle vor der Wahl eine nationale Versöhnung. Unter den Nutznießern befindet sich auch der Büroleiter des Oppositionsführers und selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó, der vor fast eineinhalb Jahren verhaftet worden war.



Mehr als 25 Oppositionsparteien lehnen eine Teilnahme an der Wahl ab, die ungeachtet der Corona-Pandemie angesetzt wurde. Venezuela steckt in einer tiefen Verfassungs- und Wirtschaftskrise.