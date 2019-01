Nach den neuen Sanktionen der USA gegen den venezolanischen Ölsektor hat Präsident Maduro Gegenmaßnahmen angekündigt.

Im Staatsfernsehen warf er den USA vor, sich am Ölreichtum seines Landes zu vergreifen. Venezuela werde seinen Anspruch auf Citgo, die US-Tochter des staatlichen Ölkonzerns PDVSA, vor Gerichten in den Vereinigten Staaten verteidigen, betonte Maduro.



Zuvor hatte US-Finanzminister Mnuchin Strafmaßnahmen gegen PDVSA angekündigt. Geplant ist, Vermögenswerte in Milliardenhöhe zu blockieren. Gleichzeitig gab der selbst ernannte Interimspräsident Guaidó bekannt, er werde die Kontrolle über das Auslandsvermögen des Staates übernehmen. Der Oppositionsführer will außerdem neue Vorstände für PDVSA und Citgo ernennen. Guaidó wird von den USA unterstützt.