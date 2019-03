Der venezolanische Staatschef Maduro plant einen Umbau der Regierung.

Wie seine Stellvertreterin Rodriguez bei Twitter bekannt gab, hat Maduro alle Minister zum Rücktritt aufgefordert. Mit dieser Umstrukturierung solle das Land vor jeglicher Bedrohung geschützt werden, hieß es zur Begründung. Derzeit gehören der Regierung in Caracas mehr als 30 Minister an.



Zuletzt hatte ein tagelanger Stromausfall in Teilen des südamerikanischen Landes zu großen Problemen geführt. Zudem dauert der Machtkampf zwischen Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Guaidó weiter an.