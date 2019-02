Der venezolanische Präsident Maduro hat vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt. Diese sollten noch in diesem Jahr stattfinden, sagte Maduro bei einer Kundgebung seiner Anhänger in der Hauptstadt Caracas. Damit ignoriert er weiterhin internationale Forderungen, Neuwahlen zum Amt des Präsidenten anzusetzen.

Ein genaues Datum für die Parlamentsneuwahl nannte Maduro nicht. Ursprünglich waren die Wahlen erst für das kommende Jahr geplant. Maduro hatte das von der Opposition kontrollierte Parlament im August entmachtet und stattdessen eine verfassungsgebende Versammlung eingesetzt, in der seine Unterstützer die Mehrheit haben. Der Präsident des aufgelösten Parlaments, Guaidó, erklärte sich Ende Januar zum Interims-Staatschef.

Erneute Proteste

In Caracas demonstrierten am Abend wieder zehntausende Unterstützer Guaidòs. Dieser appellierte in einer Rede erneut an das venezolanische Militär, sich ihm anzuschließen. Zuvor hatte sich der venezolanische Luftwaffen-General Yanez in einem per Twitter verbreiteten Video von Maduro losgesagt und sich hinter Guaidó gestellt. Das Oberkommando der Luftwaffe bezichtigte Yanez des Hochverrats.

Frist endet

Heute läuft ein Ultimatum mehrerer europäischer Länder - darunter Deutschland - an Maduro ab, vorgezogene Präsidentschaftswahlen anzusetzen. Weigert er sich, wollen die Staaten Guaidó als Übergangspräsidenten anerkennen.