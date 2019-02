Der venezolanische Staatschef Maduro schließt Neuwahlen zunächst aus.

Maduro sagte der Zeitung "El Universal", Wahlen hätten keine Priorität. Für Venezuela seien Stabilisierung und Frieden wichtig. Maduro betonte, die einzige Institution des Landes, die nicht legitim wiedergewählt worden sei, sei die Nationalversammlung. Deren Präsident Guaidó hatte sich vor rund zwei Wochen zum Staatschef Venezuelas ausrufen lassen. Guaidó war daraufhin von zahlreichen Nationen als Übergangspräsident anerkannt worden. Unter anderem fordern neben Deutschland auch andere EU-Staaten Neuwahlen in dem südamerikanischen Land, um den eskalierenden Machtkampf friedlich beizulegen.



Derweil appellierte Guaidó an die Streitkräfte, Hilfslieferungen aus dem Ausland für die hungernde Bevölkerung nicht länger zu blockieren. Das Militär dürfe keine Menschenrechtsverbrechen begehen, indem es direkt oder indirekt für den Tod von bis zu 300.000 Venezolanern verantwortlich sei, sagte Guaidó der Zeitung "El Nacional".



Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Viele Lebensmittel und Medikamente sind knapp. Maduro verweigert weiter die Einfuhr von Hilfsgütern aus den USA über die kolumbianische Grenze. Er sieht in den Hilfslieferungen eine - so wörtlich - "billige Show" und betrachtet sie als Vorwand, um eine militärische Intervention vorzubereiten.