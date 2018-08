Auf den venezolanischen Präsidenten Maduro ist offenbar ein Bombenanschlag verübt worden. Nach Angaben von Kommunikationsminister Rodriguez blieb Maduro unversehrt. Sieben Soldaten der Nationalgarde seien verletzt worden.

Bei dem Anschlag während einer militärischen Veranstaltung in der Hauptstadt Caracas seien mehrere mit Sprengstoff beladene Drohnen in der Nähe des Präsidenten explodiert. Medien berichten, dass Feuerwehrleute der Darstellung der Regierung über den Hergang widersprechen. Nach deren Aussagen habe es sich um die Explosion eines Gastanks in einer Wohnung gehandelt.



Maduro selbst erklärte, es sei ein Anschlag auf sein Leben gewesen. Er habe keinen Zweifel, dass der kolumbianische Präsident Santos dahinter stecke. Die Geldgeber des Attentats säßen in den USA. Mehrere Verdächtige seien festgenommen worden. Maduro beschuldigt regelmäßig die Opposition oder die USA, einen Staatsstreich gegen ihn zu planen. Die schwere Wirtschaftskrise in Venezuela ist nach seiner Darstellung Folge eines Wirtschaftskriegs des Auslands.