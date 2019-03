In Venezuela sollen am Samstag sowohl Anhänger von Staatschef Maduro als auch des selbst ernannten Übergangspräsidenten Guaidó auf die Straße gehen.

Nach Guaidó rief auch Maduro seine Unterstützer zu Protesten auf. Auf einer Veranstaltung zu Ehren seines verstorbenen Vorgängers Chávez kündigte er einen "anti-imperialistischen Marsch" an. Die Anhänger von Guaidó seien eine "verrückt gewordene Minderheit", die man besiegen werde. Maduro hält die Proteste gegen seine Regierung für einen von den USA unterstützten Putschversuch.



Guaidó war am Montag nach einer Auslandsreise nach Caracas zurückgekehrt. Maduro machte seine Drohung nicht wahr, ihn bei der Einreise festnehmen zu lassen.



Guaidó will nun den Druck weiter erhöhen, um Maduro zum Rücktritt zu zwingen. Er kündigte einen Generalstreik im Öffentlichen Dienst an.