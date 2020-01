Venezuelas Präsident Maduro hat die Wahl des Politikers Parra zum Parlamentspräsidenten als verfassungsgemäß bezeichnet.

Parra war von Vertretern der regierenden Sozialisten in das Amt gewählt worden. Gleichzeitig fand außerhalb des Nationalkongresses eine weitere Wahl statt, in der oppositionelle Abgeordnete den bisherigen Parlamentspräsidenten Guaidó wiederwählten. Sicherheitskräfte hatten ihnen den Zutritt zum Plenum in Caracas verweigert.



Die EU kritisierte den Ablauf der Wahl als unrechtmäßig und erklärte, man erkenne Guaidó weiterhin als Parlamentspräsidenten an. Auch US-Außenminister Pompeo stellte sich hinter den selbsternannten Interims-Staatschef. Guaidó und Maduro streiten in Venezuela seit gut einem Jahr um die Macht.