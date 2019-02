In Venezuela haben sich nach den Worten von Staatschef Maduro Milizen zum Schutz der Regierung gebildet.

In den Fabriken und in den Universitäten sei das Volk dabei, sich zu bewaffnen, sagte Maduro einem spanischen Fernsehsender. Die Gruppen hätten ein militärisches Training absolviert und bereiteten sich darauf vor, das Land zu verteidigen. Maduro schloss einen Bürgerkrieg in Venezuela nicht aus. Alles hänge von den USA und deren Verbündeten ab. Maduro wirft ihnen vor, sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas einzumischen.



Heute endet ein Ultimatum Deutschlands und sechs weiterer EU-Staaten. Sie wollen den Oppositionspolitiker Guaidó als legitimen Übergangsstaatschef anerkennen, falls Maduro keine freie Präsidenten-Neuwahl ausruft. Guaidó wurde bereits von mehr als 20 Staaten anerkannt, unter anderem von den USA.



Der Politikwissenschaftler Ivo Hernández erklärte im Deutschlandfunk, Guaidó sei entgegen der Darstellung in vielen Medien kein "selbst ernannter" Übergangspräsident. Die Wiederwahl von Maduro im vergangenen Jahr sei gefälscht gewesen. Er könne deshalb nicht als Präsident anerkannt werden. Entsprechend der venezolanischen Verfassung werde in einem solchen Fall der Präsident der Nationalversammlung, Guaidó, zum Interimsstaatschef.



Hernández betonte, demokratische Staaten wie die USA und die meisten EU-Länder unterstützten Guaidó, während sich undemokratische Kräfte wie Russland hinter Maduro stellten. Venezuela brauche die Hilfe Amerikas und Europas. Das Land leide derzeit unter einer humanitären Katastrophe. Täglich gebe es Tote, weil zu wenig Nahrungsmittel und Medikamente verfügbar seien.



In Caracas demonstrierten gestern wieder zehntausende Unterstützer Guaidós. Auch ein hochrangiger Luftwaffen-General stellte sich hinter den Oppositionsführer. Anhänger Maduros gingen ebenfalls auf die Straße.