Venezuelas Präsident Maduro hat das Ultimatum mehrerer EU-Staaten zur Ausrufung von Neuwahlen unmittelbar vor dessen Ablaufen zurückgewiesen. Er sagte dem spanischen Sender La Sexta, er werde angesichts des Drucks keine "Feigheit" an den Tag legen.

Deutschland und mehrere weitere EU-Staaten hatten ihm gedroht, nach Auslaufen der Frist ebenfalls den Oppositionspolitiker Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen. Maduro warf der Europäischen Union vor, einen ihr genehmen Politiker durchsetzen zu wollen.



Guaidó wird von den USA bereits anerkannt. US-Präsident Trump drohte erneut damit, militärisch in Venezuela einzugreifen. Dies sei sicherlich eine Option, bekräftigte Trump in einem Fernsehinterview. Washington hatte wiederholt erklärt, man halte sich im Umgang mit Venezuela alle Optionen offen.



Im kanadischen Ottawa berät heute die so genannte Lima-Gruppe aus Kanada und mehreren lateinamerikanischen Staaten über die Lage in Venezuela.