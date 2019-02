Venezuelas Staatschef Maduro weist die Erklärung der Internationalen Kontaktgruppe zur Krise in seinem Land zurück.

Diese sei parteiischer und ideologischer Natur, erklärte er in Caracas. Er sei aber weiter offen für einen Dialog. Die von Deutschland und weiteren EU-Mitgliedern sowie mehreren lateinamerikanischen Staaten unterstützte Gruppe hatte sich gestern für die Entsendung von Experten nach Venezuela ausgesprochen, um bei der Verteilung humanitärer Güter zu helfen und freie Wahlen vorzubereiten. Derweil erreicht ein US-Konvoi auf kolumbianischer Seite eine Grenzbrücke, die Maduro zuvor hatte sperren lassen. Er sieht in den Hilfslieferungen eine - so wörtlich - "billige Show" und betrachtet sie als Vorwand, um eine militärische Intervention vorzubereiten.