In Venezuela haben Großdemonstrationen gegen die Regierung begonnen.

Die Teilnehmer fordern den Sturz von Staatschef Maduro. Zu den landesweiten Protesten hat der Parlamentsvorsitzende Guaidó aufgerufen. Erwartet werden Hunderttausende Menschen. Am Vorabend der Demonstrationen kamen Berichten zufolge vier Menschen bei gewaltsamen Auseinandersetzungen ums Leben. In Caracas starb nach Angaben von Aktivisten ein 16-Jähriger durch Schüsse. Drei weitere Menschen kamen nach Polizeiangaben bei Plünderungen im Südosten des Landes ums Leben.



Die Menschen in Venezuela leiden unter einer anhaltenden Versorgungskrise, hoher Inflation und Kriminalität. US-Vizepräsident Pence sagte der Opposition die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu. Er sagte, Maduro sei ein Diktator, dessen Machtanspruch jede rechtliche Grundlage fehle.