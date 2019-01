Im Machtkampf in Venezuela steht das Militär zu Präsident Maduro. Verteidigungsminister Padrino twitterte, die Soldaten akzeptierten keinen Präsidenten, der sich selbst einsetze - abseits des Rechts. Damit bezog er sich offensichtlich auf Parlamentspräsident Guaidó, der sich kurz zuvor zum Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes erklärt hatte.

Das Militär gilt als wichtiger Machtfaktor in Venezuela. Auch die kubanische Regierung zeigte sich solidarisch mit Maduro.



Dagegen erkannten die USA, Kanada und die Amerikanische Staatengemeinschaft umgehend Guaidá als Interimspräsidenten an. Die Vereinigten Staaten forderten Maduro zudem auf, für eine friedliche Machtübergabe zu sorgen. Maduro brach daraufhin die diplomatischen Beziehungen zu den USA ab.



In Venezuelas Hauptstadt Caracas kam es am Abend zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten der Opposition. Die Proteste richten sich vor allem gegen die Inflation und die schlechte Versorgungslage in dem Land. Maduro wird zudem Machtmissbrauch vorgeworfen.



Die Europäische Union will den Machtkampf in Venezuela aufmerksam beobachten. Man stehe dazu in engem Kontakt mit den Mitgliedsstaaten und den Partnern der internationalen Staatengemeinschaft, teilte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini mit.