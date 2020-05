Venezuela will eine mutmaßliche Benzinlieferung aus dem Iran militärisch absichern.

Verteidigungsminister Padrino erklärte, sobald die fünf Tanker die Wirtschaftszone des Landes erreichten, würden sie von Schiffen und Flugzeugen der venezolanischen Streitkräfte bis zur Küste eskortiert. Zuvor hatte der iranische Außenminister Sarif in einem Brief an die UNO vor einer möglichen Intervention der US-Marine gewarnt. Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen beide Länder verhängt. Die iranischen Frachter passierten zuletzt Gibraltar und könnten das südamerikanische Land zum Monatswechsel erreichen.



Venezuela steckt seit Jahren in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Obwohl das Land reich an Erdöl ist, wurde dort auch das Benzin knapp.