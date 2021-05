Wegen der dramatischen Inflation hat Venezuela den Mindestlohn fast verdreifacht.

Arbeitsminister Piñate verkündete die Erhöhung vor Regierungsanhängern bei einer Kundgebung zum 1. Mai in der Hauptstadt Caracas. Der neue monatliche Mindestlohn beträgt nun sieben Millionen Bolívares - umgerechnet fast 2,10 Euro.

Damit lässt sich in dem südamerikanischen Staat nicht einmal ein Kilo Fleisch kaufen. Venezuela befindet sich in der schlimmsten Wirtschaftskrise seiner modernen Geschichte. Der einst reiche Ölproduzent durchlebt das vierte Jahr in Folge eine Hyperinflation. Angesichts dieser Lage haben laut UNO-Angaben seit 2015 rund 5,4 Millionen Menschen das Land verlassen.

