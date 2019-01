In Venezuela ist eine Meuterei von Nationalgardisten niedergeschlagen worden.

Das Verteidigungsministerium in Caracas teilte mit, die Aufständischen seien von einer Sondereinheit festgesetzt worden. Es handele sich um eine kleine Gruppe, die in einem Militärposten Waffen gestohlen habe. - Einer der Nationalgardisten hatte in einem Video erklärt, dass sie Präsident Maduro nicht anerkennen. Er rief die Bevölkerung zu Protesten auf. - Maduro hatte sich kürzlich trotz massiver Proteste für eine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die venezolanische Opposition bezeichneten seine Wiederwahl als undemokratisch.



Das Oberste Gericht des Landes erklärte die Führung des Parlaments für nicht rechtmäßig. Sie habe die Verfassung missachtet. Das weitgehend machtlose Parlament wird von der Opposition dominiert. Parlamentspräsident Guaido hatte die Präsidentschaft Maduros für unrechtmäßig erklärt und angeboten, das Amt vorübergehend selbst zu übernehmen.