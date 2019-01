In Venezuela hat offenbar eine Einheit der Nationalgarde dem umstrittenen Präsidenten Maduro die Gefolgschaft verweigert.

In einem heute veröffentlichten Video rief ein Nationalgardist außerdem das Volk dazu auf, Widerstand zu leisten. Es solle auf die Straße gehen und seine Rechte einfordern, heißt es in dem Video. Spezialeinsatzkräfte umstellten daraufhin die Kaserne im Viertel Cotiza in der Hauptstadt Caracas, wie das Nachrichtenportal "El Nacional" berichtete. Kurz darauf stellten sich die Aufständischen einem Militärstaatsanwalt.