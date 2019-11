In Venezuela sind erneut tausende Anhänger von Oppositionsführer Guaidó auf die Straßen gegangen und haben den Rücktritt von Staatschef Maduro gefordert.

Guaidó rief seine Unterstützer dazu auf, in ihrem Widerstand gegen die Regierung nicht nachzulassen. Bolivien habe 18 Tage gebraucht, bis der dortige Staatschef Morales unter dem Druck der Straße zurückgetreten sei. Venezuela bemühe sich seit Jahren darum. Die neue bolivianische Übergangspräsidentin Áñez rief Guaidó wörtlich dazu auf, Venezuela "zu befreien". Es sei unfair, dass das Land so viel Gewalt und Repression erleiden müsse, sagte sie in einer Videobotschaft.



Guaidó fordert freie Wahlen in Venezuela. Es war die größte Protestaktion seit Mai. Der venezolanische Oppositionsführer wird von mehr als 50 Staaten als Staatschef anerkannt, darunter auch von Deutschland.