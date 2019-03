In Venezuela ist fast das gesamte Land erneut von einem Stromausfall betroffen.

In den meisten Bundesstaaten sind die Menschen seit gestern Abend ohne Elektrizität. In der Hauptstadt Caracas protestierten viele Menschen mit einem sogenannten "Cacerolazo" gegen den Misstand, indem sie Töpfe und Pfannen gegeneinander schlugen.



Es ist bereits der vierte schwere Stromausfall in Venezuela in diesem Monat. Die Regierung des umstrittenen Staatschefs Maduro macht von den USA und der Opposition geplante Sabotageaktionen dafür verantwortlich. Oppositionsführer Guaidó betrachtet hingegen verschleppte Investitionen, mangelnde Wartung und Korruption als Grund für die Stromausfälle.