In Venezuela ist der landesweite Stromausfall noch nicht behoben.

An den Tankstellen standen Menschen Schlange, um Treibstoff für Generatoren zu bekommen. Augenzeugen berichten von chaotischen Zuständen in den Krankenhäusern. Auf dem internationalen Flughafen von Caracas warteten hunderte Menschen darauf, dass der Flugbetrieb wieder anläuft. - In weiten Teilen der Hauptstadt sowie den angrenzenden Bundesstaaten konnte die Stromversorgung nach dem Blackout zwar wieder hergestellt werden. Dies hielt aber nur kurzfristig an. Venezuelas Regierung erklärte, der massive Stromausfall sei durch eine Cyberattacke ausgelöst worden und machte die USA verantwortlich. Kommunikationsminister Rodriguez sprach vom brutalsten Angriff auf das venezolanische Volk in den vergangenen 200 Jahren.