In Venezuela wollen die wichtigsten Oppositionsparteien zum ersten Mal seit rund drei Jahren wieder bei einer Wahl antreten.

In einer Mitteilung der "Plataforma Unitaria" heißt es, man habe die Entscheidung nach einem schwierigen Prozess interner Überlegungen getroffen. Konkret geht es um die nächsten Kommunal- und Regionalwahlen am 21. November. Die Opposition hatte 2018 zunächst die von Betrugsvorwürfen überschattete Präsidentschaftswahl boykottiert, bei der der sozialistische Staatschef Maduro im Amt bestätigt wurde. Im vergangenen Dezember rief das Bündnis auch vor der Parlamentswahl zum Boykott auf und warf der Regierung vor, keinen fairen Wahlkampf zuzulassen und das Ergebnis fälschen zu wollen.



In wenigen Tagen wollen beide Seiten in Mexiko einen Dialog unter der Schirmherrschaft Norwegens aufnehmen. Die Opposition fordert freie Wahlen und die Freilassung der politischen Gefangenen, die Regierung strebt eine Lockerung der internationalen Sanktionen an.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.