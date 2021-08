In Venezuela ist der wichtige Oppositionspolitiker Freddy Guevara aus der Haft entlassen worden.

Die Freilassung aus einem Geheimdienst-Gefängnis in der Hauptstadt Caracas erfolgte kurz nach dem Auftakt zu einem neuen Dialog zwischen Regierung und Opposition. Guevara bekräftigte, alles zu unterstützen, was getan werden könne, um alle politischen Gefangenen freizubekommen. Guevara ist ein Verbündeter des selbst ernannten Übergangspräsidenten Guaidó.



Nach mehreren gescheiterten Gesprächsrunden in den vergangenen Jahren haben Regierung und Opposition des Landes am Freitag in Mexiko unter der Vermittlung Norwegens einen neuen Dialog eingeläutet.

