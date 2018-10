In Venezuela ist ein Stadtrat der Opposition in Haft gestorben.

Die Regierung in der Hauptstadt Caracas erklärte dazu, Fernando Albán habe sich gestern aus einem Toilettenfenster in einem Gebäude des Inlandsgeheimdienstes SEBIN gestürzt. Der Politiker war seit Freitag in Haft, weil er an einem Vorfall im August beteiligt gewesen sein soll, den Venezuelas Präsident Maduro als Anschlag bezeichnet hatte.



Albáns Partei bezweifelt diese Darstellung und spricht von Mord. Der Stadtrat sei Präsident Maduro und seinem Folter-Regime zum Opfer gefallen. Der Fall löste Proteste vor dem Gebäude des Geheimdienstes in Caracas ausgelöst. Die UNO und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordern, dass der Fall unabhängig untersucht wird.