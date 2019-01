Papst Franziskus hat eine friedliche und gerechte Lösung der innenpolitischen Krise in Venezuela angemahnt.

Der Machtkampf zwischen Staatschef Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó sei eine ernste Situation, sagte Franziskus in Panama-Stadt. Dort ging heute der Weltjugendtag zu Ende. Zugleich mahnte der Papst die Einhaltung der Menschenrechte an. Derweil sagte sich der Militärattaché in der venezolanischen Botschaft in Washington, Silva, von Maduro los. In einer Videobotschaft rief er die Armee seines Heimatlandes auf, es ihm gleichzutun. Guaidó sei der einzige rechtmäßige Präsident und müsse anerkannt werden.



Maduro selbst wies ein Ultimatum europäischer Staaten als unverschämt zurück. Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und die Niederlande hatten gestern angekündigt, Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, sollte Maduro nicht innerhalb von acht Tagen Neuwahlen ausrufen.